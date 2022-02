Farmaceut Merck rekent op goede verkoop coronapil in 2022

Molnupiravir moet voorkomen dat mensen die het coronavirus onder de leden hebben ernstige ziekteverschijnselen ontwikkelen of zelfs overlijden. De coronapillen van Merck, dat buiten Noord-Amerika actief is onder de naam MSD, mogen alleen gebruikt worden door volwassenen met een hoog gezondheidsrisico. De pil tegen Covid-19 is ontwikkeld in samenwerking met Ridgeback Biotherapeutics. Merck deelt de winsten uit de verkoop van de pillen met zijn partner.

In 2021 zette Merck een omzet in de boeken van 48,7 miljard dollar, wat 17 procent meer is dan een jaar eerder. Merck verkocht bijvoorbeeld meer van zijn Keytruda-medicijn tegen kanker. De nettowinst bedroeg 13 miljard dollar. Voor dit jaar rekent het concern op een omzet van 56,1 miljard tot 57,6 miljard dollar.