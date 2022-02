Weer meer dan 200 nieuwe coronapatiënten op verpleegafdelingen

Voor de tweede keer deze week zijn er in één etmaal meer dan 200 nieuwe patiënten met corona opgenomen op de verpleegafdelingen van de Nederlandse ziekenhuizen. Dat komt naar voren uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Dinsdag werd het hoogste aantal nieuwe opnames op de verpleegafdelingen sinds 14 december gemeld. Toen kwamen er 237 nieuwe patiënten met corona bij. Van woensdag op donderdag ging het om 201 nieuwe opnames. Het LCPS stelt ook dat het aantal nieuwe opnames afgelopen week is gestegen.

In totaal liggen er nu 1168 mensen met corona in de klinieken. Omdat er afgelopen etmaal ook veel mensen de afdelingen mochten verlaten, nam de bezetting ten opzichte van woensdag toe met 11 coronapatiënten.

Medewerkers van de intensive cares verzorgen momenteel 218 patiënten met corona, drie meer dan woensdag. Er werden 16 nieuwe patiënten op de ic’s opgenomen, maar doordat er ook mensen overleden of de ic-afdelingen mochten verlaten, nam de bezetting net als op de verpleegafdelingen ook daar minder snel toe.

In totaal liggen er momenteel 1386 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Dat aantal stijgt de afgelopen dagen. Het LCPS houdt niet bij hoeveel mensen worden opgenomen in het ziekenhuis omdat ze ziek zijn geworden van corona en hoeveel mensen om een andere reden worden opgenomen, maar toevallig ook corona onder de leden hebben.