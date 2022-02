Meerdere overtredingen met maaltijdbezorgers in Rotterdam

Bij een controle van maaltijdbezorgers in Rotterdam-Zuid is gebleken dat vijf bezorgers niet mogen werken in Nederland omdat hun werkgever voor hen geen werkvergunning heeft aangevraagd. Verder werd een bezorger aangetroffen van 14 jaar, terwijl de minimumleeftijd 16 jaar is. Ook op andere terreinen werden overtredingen geconstateerd, meldt de Arbeidsinspectie.