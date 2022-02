Polen en Tsjechië sluiten compromis over omstreden bruinkoolmijn

Tsjechië en Polen hebben een akkoord bereikt over de omstreden Poolse bruinkolenmijn die het grondwater en daarmee het drinkwater van veel Tsjechen vervuilt. Polen gaat een barrière afbouwen die moet voorkomen dat het buurland er last van ondervindt en Tsjechië trekt een zaak over de mijn bij het Europees Hof van Justitie in. Warschau betaalt 45 miljoen euro schadevergoeding, 5 miljoen minder dan Tsjechië eerder had gevraagd.

De Poolse premier Mateusz Morawiecki ondertekende het akkoord in Praag met zijn Tsjechische collega Petr Fiala. Volgens de laatste heeft het akkoord voordelen voor de lokale bevolking. Als er na afronding van de barrière toch vervuild water in Tsjechië terechtkomt, moet de mijn dicht, aldus Fiala. Morawiecki sprak van een nieuw hoofdstuk in de relatie met Tsjechië.

De nieuwe Tsjechische milieuminister Anna Hubackova gaf vorige maand al aan dat een deal over de Turow-mijn binnen handbereik is. Gesprekken onder de vorige regering waren spaak gelopen.

EU-subsidies

Het Europees Hof van Justitie bepaalde in een voorlopige uitspraak dat de mijn in mei stil had moeten worden gelegd. Die zaak wordt als onderdeel van de deal ingetrokken. Het hof bepaalde in september dat Polen een half miljoen euro moet betalen voor iedere dag dat de mijn in bedrijf blijft.

De regering in Warschau weigert mede vanwege de energievoorziening en de werkgelegenheid de mijn te sluiten en wil ook de ‘disproportionele en ongerechtvaardigde’ boete niet betalen. De Europese Commissie heeft aangekondigd het verschuldigde miljoenenbedrag in te houden op EU-subsidies voor Polen. Morawiecki zei dat dit probleem door de intrekking van de zaak is opgelost.

Polen heeft de exploitatievergunning voor de mijn in 2020 met zes jaar verlengd. De advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie oordeelde donderdag dat dat in strijd is met het Europese recht, onder meer omdat er geen rapportage is gemaakt over de effecten op het milieu.