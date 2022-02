Kamer moet voortaan eerst akkoord gaan met verlenging coronawet

De volgende keer dat het kabinet besluit de tijdelijke coronawet te verlengen, moet het parlement daar éérst mee akkoord gaan. Nu kunnen de Tweede Kamer en de Eerste Kamer zich er pas achteraf over uitlaten. De Tweede Kamer heeft woensdag een aanpassing van die wet aangenomen, ingediend onder leiding van GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld. Zij hoopt zo op "democratisch herstel".

Vanwege de crisisbestrijding zat de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 zo in elkaar dat de wet - die de basis legt voor de coronamaatregelen - direct werd verlengd als het kabinet daartoe besloot. Pas daarna werd erover gedebatteerd en gestemd in de Kamer. Maar na bijna twee jaar coronacrisis moet dat anders, vindt zowel de Kamer als het kabinet.

Zorgminister Ernst Kuipers gaf deze week ook al aan begrip te hebben voor "de behoefte om het besluitvormingsproces anders in te richten". Zo krijgt de Kamer ook het belangrijke advies van het Outbreak Management Team (OMT) tegenwoordig vóór de persconferentie, in plaats van erna.

Als een van de Kamers besluit de voorgenomen verlenging van de coronaregels te blokkeren, gaat deze ook niet door. Overigens is dit in de praktijk meestal geen probleem: vaak is een ruime meerderheid van het parlement akkoord met het besluit van het kabinet.

Het gaat vooral om de positie van de Tweede Kamer. De partijen die het zogenoemde amendement indienen, "willen ervoor waken dat regering en parlement zich op een hellend vlak begeven waarbij er steeds minder gewicht wordt toegekend aan het beschermen van grondrechten". De tijdelijke coronawet wordt steeds met drie maanden verlengd.