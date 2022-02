Rotterdam verbiedt nieuwe vestigingen voor flitsbezorgers

Rotterdam gaat in de hele stad voorlopig een vestigingsverbod instellen voor nieuwe zogenoemde ‘dark stores’ van flitsbezorgdiensten. Vanuit deze plekken worden online bestelde boodschappen in zeer korte tijd per fietskoerier aan de klant bezorgd. Flitsbezorgers in de stad zorgen volgens de gemeente vooral in winkelgebieden voor veel overlast.

Het vestigingsverbod geldt voor de duur van maximaal een jaar. Binnen deze termijn moet er een nieuw bestemmingsplan komen om de toekomstige vestiging van dark stores in goede banen te leiden. De gemeente wil aparte regels omdat ze de dark stores ziet als een distributiecentrum en geen winkel.

Wethouder Roos Vermeij noemt de overlast door flitsbezorgers bloedirritant. ‘Iedereen is er inmiddels wel bekend mee: afgeplakte ruiten, fietsen die de doorstroom in een winkelstraat blokkeren, lawaai bij de bevoorrading, roekeloos fietsgedrag en overlast van wachtende bikers. Met flitsbezorging op zich is niets mis, maar hoe het nu in de praktijk gaat is bloedirritant. Met dit besluit stellen we orde op zaken en kunnen we de komst van nieuwe dark stores beter reguleren. We gunnen de flitsbezorgers hun onderneming, en hun klanten een snel bezorgde boodschap. Maar we gunnen Rotterdammers vooral fijne winkelstraten zonder overlast.’

Sinds april vorig jaar hebben zich dertien dark stores in Rotterdam gevestigd en de verwachting was dat dat aantal zich in snel tempo zou uitbreiden. ‘De flitsbezorgers die nu al gevestigd zijn mogen hun werkzaamheden voortzetten. De gemeente zal wel handhaven om overlast te voorkomen,’ zegt de woordvoerder van Vermeij.

Vorige week nam het Amsterdamse stadsbestuur al het besluit om voorlopig geen nieuwe dark stores voor flitsbezorging meer toe te laten.