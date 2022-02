Albert Heijn gaat honderden snelladers plaatsen bij winkels

Albert Heijn gaat honderden snelladers voor elektrische auto’s plaatsen op de parkeerplaatsen bij de winkels. Nog dit jaar moeten er 120 snelladers komen bij filialen in Nederland en België, met elk twee laadpunten. In 2025 hoopt de super minimaal 2000 van die laadpunten te hebben.

Albert Heijn werkt hierbij samen met Eneco eMobility, waarmee een overeenkomst is getekend over de aanleg. Mensen kunnen straks tijdens het boodschappen doen hun wagen van stroom voorzien. Daarmee speelt het bedrijf in op het groeiende aantal elektrische auto’s dat het op de parkeerterreinen ziet.

Verder kondigt de keten aan dat alle eigen winkels van Albert Heijn in 2023 van het gas af zijn. Hiermee wordt volgens Albert Heijn een extra CO2-reductie bereikt van 1,8 procent. Nieuwe winkels worden al jaren gasvrij aangelegd. Ook worden filialen bij verbouwingen al langer gasvrij gemaakt. Daardoor is driekwart van de filialen inmiddels van het gas af.

Sinds 2018 heeft de grootgrutter uit Zaandam zijn CO2-uitstoot naar eigen zeggen met 92 procent teruggedrongen. Dat dankte de keten vooral aan zijn overstap begin vorig jaar op Hollandse windenergie voor alle stroom. Die groene stroom wordt geleverd door Eneco.