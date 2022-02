België onderzoekt cyberaanval op olieterminals

Volgens berichtgeving van beurswebsite Marketscreener.com zouden ook olieterminals in Amsterdam en Terneuzen getroffen zijn, maar de genoemde bedrijven hebben dat nog niet bevestigd. Ook de haven van Amsterdam en North Sea Ports, waar de havens van Terneuzen en Gent bij horen, kunnen of willen daar niets over zeggen.

De cyberaanval zou de bedrijven Sea-Tank, Oiltanking en Evos treffen. Van de drie heeft alleen Evos terminals in Nederland. Dat bedrijf meldt wel een ‘verstoring van IT-diensten’ in Terneuzen, maar laat de oorzaak in het midden. Evos heeft terminals in Amsterdam, Rotterdam en Terneuzen.