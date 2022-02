Duitse deskundigen adviseren Novavax-vaccin voor volwassenen

Volwassenen in Duitsland moeten het vaccin van het Amerikaanse bedrijf Novavax kunnen halen, adviseert de vaccinatiecommissie STIKO. Omdat dit vaccin anders werkt dan de tot nu toe gebruikte middelen, kan het mensen die zich tot nu toe niet hebben willen laten prikken over de streep trekken, is de gedachte.

Het vaccin genaamd Nuvaxovid is het vijfde coronavaccin dat in Europa mag worden gebruikt. Het is gebaseerd op eiwitten, een beproefde techniek. In Nederland wordt er naar verwachting in de loop van maart mee geprikt.

De Duitse commissie adviseert verder dat een boostershot moet worden gegeven met een zogeheten mRNA-vaccin, zoals dat van BioNTech/Pfizer of Moderna. Ook voor een tweede boostershot zou een dergelijk middel moeten worden gebruikt. De aanbeveling is dat kwetsbare groepen en zorgpersoneel zo’n tweede oppepprik halen zodra ze er voor in aanmerking komen.