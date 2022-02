Nintendo denkt nog minder Switches te verkopen vanwege chiptekort

Nintendo denkt door het aanhoudende chiptekort minder Switch-consoles te kunnen verkopen. Het is de tweede keer in korte tijd dat het Japanse spelcomputerbedrijf zijn verkoopprognose voor de Switch verlaagde.

Naar verwachting zullen er zo’n 23 miljoen exemplaren aan de man worden gebracht in het boekjaar dat bij Nintendo loopt tot eind maart. Eerder rekende de onderneming nog op 24 miljoen verkochte Switches en tot begin november voorzag Nintendo nog 25,5 miljoen apparaten te slijten.

Het bedrijf lijkt vooral moeite te hebben om de productie van zijn nieuwe OLED Switch op te voeren. Dat model met onder meer een verbeterd scherm kwam in het najaar op de markt, maar het viel de laatste tijd al op dat hij soms amper verkrijgbaar was bij winkels. Waarschijnlijk had Nintendo er wel meer willen leveren, maar lukte dat niet.

Pokémon

Toch ging het afgelopen periode relatief goed met de resultaten van Nintendo. De winst ligt dit boekjaar tot nu toe weliswaar iets lager uit dan in het voor de onderneming uiterst succesvolle voorgaande jaar, maar lag toch ruim boven de verwachtingen van analisten. De Japanners slaagden erin om veel games te verkopen in de feestdagenperiode. Onder andere de spellen van de populaire Pokémon-reeks deden het goed. Vanwege deze successen heeft Nintendo-president Shuntaro Furukawa de prognose voor de bedrijfswinst in het lopende boekjaar opgekrikt.

Fabrikanten van spelcomputers worstelen eigenlijk al sinds het begin van de coronapandemie met de leveringen van chips. Dat komt ook omdat de vraag naar consoles flink is aangetrokken. Tijdens de lockdowns zaten wereldwijd veel mensen thuis en gamen werd voor velen een welkome vorm van vermaak in de sombere coronatijd.

Nintendo’s rivaal Sony zei eerder deze week al dat het door het chiptekort niet zoveel consoles van de nieuwste generatie van de PlayStation kan maken als het zou willen. Het concern heeft de verwachte verkoopcijfers voor zijn spelcomputer eveneens verlaagd. De PlayStation 5 is al sinds zijn debuut in november 2020 schaars. Eerder werd al bekend dat Sony ook dit jaar nog de voorganger, de PlayStation 4, blijft maken.