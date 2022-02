Herstel Sligro haperde na de zomer, overheid deels schuldig

Groothandelsbedrijf Sligro heeft het tweede coronajaar afgesloten met een lagere omzet, maar zette anders dan een jaar eerder wel een winst in de boeken. De onderneming ondervond hinder van de sluiting van onder andere de horeca en andere beperkende maatregelen. Toen die werden versoepeld zette het herstel zich snel door. Wel remden de delta- en later de omikronvariant van het virus het sterke herstel dat in de zomer werd beleefd. Sligro is kritisch op overheden, die in de ogen van het bedrijf geen lessen uit het verleden hebben geleerd.