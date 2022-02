Cijfers Shell, ING en rentebesluiten centraal op Beursplein 5

ING heeft zijn winst afgelopen jaar bijna verdubbeld. Daarmee ging er bijna net zoveel winst in de boeken als in 2019, het laatste jaar voor de coronacrisis. Topman Steven van Rijswijk zei in een verklaring dat er weer meer leningen worden verstrekt. Ook zag de bank in het laatste kwartaal een sterke groei van de inkomsten uit provisies. Dat is volgens de topman een ‘teken van groeiend vertrouwen in de economie’.

Olie- en gasconcern Shell boekte in 2021 een winst van 20,1 miljard dollar, dankzij de hoge energieprijzen, waardoor de winstgevendheid werd gestuwd. Shell leed in 2020 nog een recordverlies van bijna 22 miljard dollar omdat toen de olieprijzen kelderden door de uitbraak van de coronapandemie.

Rente

In het Verenigd Koninkrijk zal de rente naar verwachting opnieuw worden verhoogd om de hard oplopende inflatie aan te pakken. Het zou voor het eerst sinds 2004 zijn dat de Britse centrale bank de rente twee keer op rij opschroeft. De rente in het eurogebied blijft waarschijnlijk ongewijzigd, maar de druk op de ECB om in te grijpen is wel toegenomen na het sterke inflatiecijfer over januari.

De AEX-index op Beursplein koerst af op een vrijwel vlak begin. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine koersuitslagen te openen. Grote Europese bedrijven als farmaceut Roche, chipmaker Infineon en zorgtechnologieconcern Siemens Healthineers, een concurrent van Philips, gaven donderdag een kijkje in de boeken.

Techsector

Tegenvallende vooruitzichten van het Amerikaanse Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, zullen mogelijk voor koersdruk zorgen in de techsector. Het aandeel kelderde in de zogeheten nabeurshandel met ruim 20 procent.

Het aandeel IMCD zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van Goldman Sachs gaven de chemicaliëndistributeur een koopadvies. Groothandels- en supermarktbedrijf Sligro kwam met jaarcijfers. De onderneming ondervond hinder van de sluiting van onder andere de horeca en andere beperkende maatregelen en boekte minder omzet. De winst nam wel toe.

De euro was 1,1292 dollar waard, tegen 1,1299 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 87,78 dollar. Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 89,10 dollar per vat.