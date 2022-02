Genoeg stembureauleden bij gemeentes, reserves niet overal rond

De meeste gemeentes denken genoeg stembureauleden te hebben voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart, zo blijkt uit een rondgang van het ANP. Sommige gemeenten zijn nog wel op zoek naar leden voor op de reservelijsten, zodat er genoeg vervangers zijn bij eventuele uitval van stembureauleden door coronabesmettingen. Vorige week liet het ministerie van Binnenlandse Zaken nog weten dat gemeenten zorgen hebben geuit over zulke uitval kort voor de verkiezing.

In Amsterdam en Utrecht wordt er nog campagne gevoerd om extra stembureauleden, voorzitters en tellers werven. ‘Het stemmen en tellen op meerdere dagen is een hele operatie waar veel mensen voor nodig zijn’, aldus een woordvoerder van de gemeente Utrecht. ‘Vooralsnog maken we ons geen zorgen of we genoeg mensen vinden.’ Het reservebestand in Amsterdam is tot nu toe voldoende, aldus een woordvoerder. ‘Maar we gaan wel campagne voeren om het wat meer aan te trekken, om nog wat extra achtervang te hebben.’

In andere gemeenten, zoals Westervoort en Duiven, moeten er nog reservelijsten worden opgebouwd. Hoe groot het tekort precies is, kon een woordvoerder niet zeggen. ‘Maar er leven nog geen zorgen dat dit niet op tijd goed komt.’ De gemeente Dordrecht heeft voldoende leden gevonden en is bezig met het samenstellen van een reservebestand. ‘Corona kan tot afmeldingen leiden maar daar bereiden we ons op voor’, aldus een woordvoerder.

Ondersteuning

Ook gemeenten Sittard-Geleen, Almelo en Hillegom geven aan goed op schema te liggen en voorzien geen problemen. ‘We zien geen aanleiding dat we geen volle bezetting plus achtervang zullen hebben’, aldus een woordvoerder van de gemeente Sittard-Geleen. Gemeenten Edam-Volendam, Alphen aan den Rijn en Groningen zeggen inmiddels voldoende stembureauleden en reservecapaciteit te hebben gevonden.

Vorig jaar konden gemeenten tijdens de Tweede Kamerverkiezingen nog aanspraak maken op een zogenoemde ‘reservepool’ die door het ministerie werd ingericht. Omdat daar weinig gebruik van werd gemaakt, is die pool er dit jaar niet. Mochten gemeenten toch in de knel komen, dan kunnen zij een verzoek indienen voor ondersteuning bij de werving, aldus het ministerie. Hoeveel gemeenten zo’n verzoek hebben ingediend, kon het ministerie niet zeggen.

De verkiezingen zijn op woensdag 16 maart. Op een beperkt aantal stembureaus kan ook maandag en dinsdag al gestemd worden.