Sony onderuit op negatieve Japanse beurs na resultaten

Sony ging donderdag flink onderuit op de Japanse beurs. Het Japanse technologieconcern wist de tegenvallende resultaten van zijn gamedivisie te compenseren met sterke resultaten van zijn filmdivisie dankzij het enorme succes van de film Spider-Man: No Way Home. Beleggers vrezen echter dat de vooruitzichten voor de gamedivisie op termijn slecht blijven en dat het zonder nieuwe bioscoophit moeilijk zal zijn om de resultaten in de komenden maanden op peil te houden.

Sony raakte uiteindelijk ruim 6 procent kwijt. Het bedrijf schroefde zijn verwachtingen voor het hele boekjaar, dat tot eind maart loopt, nog wel op, maar met de nieuwste spelcomputer van het bedrijf, de PlayStation 5, gaat het minder goed. Sony blijft kampen met een tekort aan chips en problemen in de toeleveringsketen waardoor het niet zoveel consoles van de nieuwste generatie kan maken als het zou willen.

Eerder maakten beleggers zich al zorgen dat Sony voorbij wordt gestreefd door Microsoft. De grote Amerikaanse concurrent en producent van de Xbox-console sloeg toe met de overname van de grote gameontwikkelaar Activision Blizzard. Na de aankondiging van deze overname in januari raakte Sony op een dag 20 miljard dollar aan beurswaarde kwijt. Sony reageerde op de stap van zijn concurrent met een eigen overname van de kleinere gameontwikkelaar Bungie.

Nintendo

Mede door het koersverlies van Sony eindigde de toonaangevende Nikkei in Tokio 1,1 procent lager op 27.241,31 punten. De Japanse fabrikant van computerspellen en game consoles Nintendo zakte bijna 3 procent voorafgaand aan de publicatie van de resultaten van het bedrijf. Ook de Japanse chipbedrijven Tokyo Electron en Advantest behoorden tot de sterkste dalers met minnen van 3,9 en 2,6 procent, na tegenvallende verwachtingen van de Amerikaanse chipmaker Qualcomm. Ook tegenvallende vooruitzichten van Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, zette de techsector onder druk.

In China en Hongkong waren de beurzen nog altijd gesloten vanwege de viering van het Chinese nieuwjaar. In Zuid-Korea, waar wel weer werd gehandeld, maakte de Kospi een inhaalslag en dikte 2,6 procent aan. De beurs in Singapore ging flink vooruit tijdens de eerste handelssessie van de week. De All Ordinaries in Sydney daalde 0,1 procent. Een stevige koerswinst van de Australische mijnbouwer Rio Tinto (plus 2,4 procent) hield het verlies beperkt.