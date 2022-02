Reisbranche roept VS op te stoppen met coronatest vóór vertrek

De brancheorganisatie van Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen Airlines for America, die de tien grote Amerikaanse luchtmaatschappijen vertegenwoordigt, is een van de partijen die de verplichte coronatest overbodig vindt voor gevaccineerde reizigers. Ook Europese luchtvaartmaatschappijen en de Amerikaanse Kamer van Koophandel hebben zich achter het voorstel geschaard.

‘Het is overduidelijk dat het coronavirus momenteel wijdverspreid is in de VS en pogingen om de invoer van het virus via vliegreizen te beheersen, zullen daar waarschijnlijk geen verandering in kunnen brengen’, aldus de organisaties in de brief.

Uit onderzoek zou volgens de organisaties naar voren zijn gekomen dat ‘testen vóór vertrek een beslissende factor is voor reizigers om niet internationaal te reizen’, uit angst om in het buitenland vast te komen zitten. De organisaties verwijzen ook naar Europa, waar steeds meer landen de verplichte coronatest voor vertrek afschaffen.