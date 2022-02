Hornbach gaat klant automatisch compenseren bij prijsverlagingen

Hornbach gaat klanten compenseren die een product hebben gekocht waarvan de prijs vervolgens wordt verlaagd. De bouwmarktketen gaat het verschil in prijs tot dertig dagen na aankoop automatisch teruggeven in de vorm van winkeltegoed. Die garantie geldt op het volledige assortiment van 120.000 artikelen.

‘Niets is zo vervelend als ontdekken dat de verf die jij gisteren gekocht hebt, vandaag in prijs gedaald is’, zegt topman van Hornbach Nederland Evert de Goede in een toelichting. Om het prijsverschil teruggestort te krijgen hebben klanten een account nodig bij Hornbach. Prijsverlagingen van aankopen die aan die account zijn gekoppeld worden automatisch bijgehouden. Klanten krijgen het verschil vervolgens bijgeschreven in de vorm van winkeltegoed, dat tot drie jaar geldig is.

Hoewel de inflatie hoog is, verwacht Hornbach dat de prijzen van zijn producten dit jaar juist zullen dalen na de stijgingen van de afgelopen jaren. Het bedrijf wijst er daarbij op dat de prijs van grondstoffen zoals hout al daalt. ‘De consument heeft er juist nu voordeel van’, zegt een woordvoerder over de introductie van de compensatie.

Een consument heeft in principe geen recht op het terugkrijgen van het prijsverschil, staat op de website van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). ‘Als u ingaat op een aanbod sluit u een overeenkomst. Als u daarbij een prijs hebt afgesproken, zit u daaraan vast’, zo valt te lezen. In de praktijk zijn winkels en ketens vaak coulant omdat consumenten bijvoorbeeld aankopen bij een webwinkel binnen twee weken mogen terugsturen. Veel bedrijven hanteren soepelere voorwaarden. Voor zover de Consumentenbond en de ACM weten is het automatisch bijschrijven van tegoeden bij prijsverlagingen zoals Hornbach dat vanaf volgende week gaat doen uniek.

Hornbach is een Duits familiebedrijf met meer dan 24.000 medewerkers. In Nederland heeft de onderneming zestien bouwmarkten.