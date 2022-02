Hoge inflatie zet ECB onder grote druk bij rentebesluit

De Europese Centrale Bank (ECB) neemt donderdag weer een rentebesluit. Door de hoge inflatie in de eurozone staat veel druk op de beleidsmakers bij de centrale bank om in te grijpen. In de Verenigde Staten begint de Federal Reserve binnenkort waarschijnlijk al met het verhogen van de rente. Zo’n stap wordt in de eurolanden nog niet verwacht. Wel ziet het er naar uit dat de Bank of England, die ook met een rentebesluit komt, de rente wat gaat opschroeven.

Dat economen op weinig vuurwerk van de ECB rekenen komt omdat er bij het vorige rentebesluit al plannen uiteengezet zijn voor het beëindigen van de coronasteunpakketten. Ook werd toen al het nodige gezegd over het tijdelijk weer verhogen van de andere steunpakketten, die in de financiële crisis zijn ontstaan om zo de klap voor de financiële markten te verzachten. Daarbij heeft ECB-president Christine Lagarde eerder aangegeven dat ze in heel 2022 nog geen renteverhoging voorziet.

Maar intussen is de inflatie in de eurozone wel verder opgelopen. Deze werd woensdag voor de maand januari becijferd op 5,1 procent op jaarbasis, wat ruim boven de doelstelling is van de ECB. Het is daarom de vraag of de hoge inflatie door Lagarde en de andere beleidsmakers nog steeds kan worden afgedaan als een tijdelijk fenomeen. De inflatie wordt vooral aangejaagd door de flink gestegen energieprijzen, maar ook in bijvoorbeeld de supermarkt zijn veel producten duurder geworden.

‘Hoe de inflatie zich precies ontwikkelt en of en hoe het monetaire beleid daarop moet worden aangepast, leidt tot meningsverschillen binnen de ECB’, zegt Ulrike Kastens, econoom bij vermogensbeheerder DWS. Dat blijkt volgens haar ook uit de notulen van de vorige vergadering en is tevens op te maken uit recente uitspraken van diverse ECB-bankiers. Kastens denkt dat het feit dat er meningsverschillen zijn eraan bijdraagt dat het gekozen beleid voorlopig gehandhaafd wordt. ‘Maar de druk neemt toe en ook de ECB-bankiers die voorstander zijn van een ruim monetair beleid zullen zich zorgen gaan maken over het reële verlies aan koopkracht.’