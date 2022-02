Aandeel Spotify verliest 20 procent op beurs

Aandelen van muziekstreamingdienst Spotify kelderden woensdag in de handel nabeurs met zo’n 20 procent, nadat het bedrijf eerder op de dag lagere winstmarges en een minder snelle stijging van het aantal nieuwe abonnees had aangekondigd. De Zweedse streamingdienst gaf geen reden voor de tegenvallende prognose, maar zei er wel bij dat de onzekerheid rondom het coronavirus het uitspreken van een verwachting lastiger maakt.

De tegenvallende cijfers komen op een slecht moment voor Spotify, dat de afgelopen weken in opspraak raakte nadat verschillende grote artiesten hadden besloten hun muziek van de dienst te verwijderen. Volgens de muzikanten en andere critici zou comedian Joe Rogan in zijn Spotify-podcast desinformatie over het coronavirus verspreiden.