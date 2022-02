Verwachtingen hooggespannen bij jaarcijfers ING

ING heeft in 2021 naar verwachting beduidend meer winst gemaakt dan in het eerste coronajaar. Het financiële concern profiteert al een tijdje van de weer aantrekkende economie, al kan de bank mogelijk nog wel te maken krijgen met tegenwind door de nieuwe omikrongolf. Bij analisten zijn de verwachtingen voor de jaarcijfers van de bank, die donderdag naar buiten komen, hooggespannen.

De jaarwinst van ING halveerde in 2020 nog bijna. Toen drukten de pandemie en de strenge lockdownmaatregelen nog sterk op de vraag naar leningen, zowel bij consumenten als bedrijven. Ook moest er veel geld apart gezet worden voor leningen die mogelijk nooit meer zouden worden terugbetaald.

Bij kwartaalberichten in de loop van het afgelopen jaar bleek al dat het weer beter ging met ING. Het concern had zijn winst in het derde kwartaal bijvoorbeeld met bijna driekwart opgevoerd ten opzichte van een jaar eerder, ondanks dat de bank ook veel geld opzij zette voor een compensatieregeling voor klanten die een te hoge rente hadden betaald op leningen. ING trok 180 miljoen euro uit voor het vergoeden van mensen met financiële producten waarbij de variabele rente bij nader inzien niet voldoende marktconform was. Andere Nederlandse banken hebben om die kwestie eveneens regelingen opgetuigd.

Vraag zakelijke leningen onder druk

Topman Steven van Rijswijk waarschuwde in november wel dat de virusuitbraak nog steeds impact had op de bank. Hij wees er bijvoorbeeld op dat de vraag naar zakelijke leningen onder druk bleef staan als gevolg van de coronacrisis. Verder merkte ING dat zaken als de verstoringen van leveringsketens en de sterk gestegen energieprijzen voor sommige zakelijke klanten een nijpender probleem aan het worden waren. Maar Van Rijswijk dacht niet dat dit de resultaten van de bank zou schaden.

Beleggers zullen donderdag ook sterk letten op aankondigingen over het dividend, aangezien ING in augustus heeft gezegd dat het zijn aandeelhouders wil belonen door miljarden euro’s naar hen te laten terugvloeien. In oktober maakte de bank al bekend voor ruim 1,7 miljard euro eigen aandelen in te zullen kopen. Mogelijk neemt ING nu weer een stap om zijn aandeelhouders meer te laten meeprofiteren van de resultaten van de bank.