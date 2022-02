ABN AMRO: investeringen bouwsector in robots zullen snel toenemen

De investeringen in robots in de Nederlandse bouwsector zullen de komende jaren fors toenemen. Die robotisering is essentieel vanwege het tekort aan personeel, de woningnood en de energietransitie, meldt ABN AMRO in een nieuw rapport over de markt voor bouwrobots. Het gaat onder meer om drones, slooprobots en 3D-printers.