Diversificatie chipmaker Qualcomm nog niet heel succesvol

De tegenvaller zat hem niet zo zeer in de cijfers. Het bedrijf wist met zijn winst- en omzetgroei de verwachtingen van kenners te overtreffen. Maar met zijn verwachtingen op de markt voor auto’s, slimme apparaten en radiofrequentiecomponenten stelde Qualcomm de markten wel teleur.

Verder lukte het Qualcomm ook niet om optimaal te profiteren van de grote vraag naar smartphones. Dat alles had weer te maken met een tekort aan de aanbodkant.

Tablets

Qualcomm-chips worden ook steeds vaker gebruikt in tablets, virtual-reality headsets en draagbare apparaten. In industriële toepassingen zijn de producten van het bedrijf te vinden in energiemeters, logistieke systemen voor magazijnen en kassa-apparatuur voor de detailhandel.

Qualcomm’s telefoonprocessoren en modems - chips die de toestellen hun computerachtige functies geven en ze verbinden met netwerken - zorgen voorlopig voor het grootste deel van de inkomsten van het bedrijf. De verkoop van telefoonchips steeg in het slotkwartaal van 2021 met 42 procent, terwijl de Internet of Things-categorie met 41 procent groeide. De inkomsten uit autochips stegen met ruim een vijfde.

Qualcomm verwacht dat zijn winst per aandeel voor het fiscale derde kwartaal, eindigend in juni, met 30 procent zal stijgen ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee is de groei volgens kenners wat mager, afgezet tegen die van de laatste tijd.