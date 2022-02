Spotify komt met tegenvallende winstverwachting en abonneegroei

Muziekstreamingdienst Spotify verwacht dat de toename van het aantal nieuwe abonnees de komende tijd zal vertragen. Ook is de verwachting dat de winstmarge iets lager gaat uitvallen dan de afgelopen tijd het geval was. De Zweedse streamingdienst gaf geen reden voor de tegenvallende prognose, maar zei er wel bij dat de onzekerheid rondom het coronavirus het uitspreken van een verwachting lastiger maakt.

Spotify raakte de afgelopen weken in opspraak nadat verschillende grote artiesten hadden besloten hun muziek van de dienst te verwijderen. Volgens de muzikanten en andere critici zou comedian Joe Rogan in zijn Spotify-podcast desinformatie over het coronavirus verspreiden.

De verwachte winstmarge komt voor dit kwartaal op 25 procent, tegenover 26,5 procent in het voorgaande kwartaal. De groei van het aantal betalende abonnees komt naar verwachting op 3 miljoen, waar er vorig kwartaal nog 8 miljoen bijkwamen.

Het afgelopen kwartaal groeide Spotify nog wel goed door. Op jaarbasis groeide het aantal mensen dat muziek en podcasts via Spotify luistert met ongeveer een vijfde.