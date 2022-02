Rutte belooft Moldavië steun bij hervormingsagenda

Nederland zal ondersteuning bieden bij de bestrijding van corruptie, versterking van de rechtsstaat en hervorming van de energievoorziening, zei Rutte tijdens een persconferentie met Sandu. Dat laatste kan ook helpen Moldavië minder afhankelijk te maken van gasleveringen uit Rusland, is het idee. Eind mei komt er een handelsmissie naar het land.

Hoe die ondersteuning er concreet uit zal zien is nog niet vastgesteld, ook omdat Moldavië zelf daar nog naar moet kijken. Gedacht kan worden aan het invliegen van Nederlandse adviseurs, of deskundigen die trainingen kunnen geven.

Warm ontvangen

Sandu’s beloften om hervormingen door te voeren in het land zijn in Europa warm ontvangen. Premier Rutte heeft Sandu ook laten weten bereid te zijn om te helpen in het contact met de Europese Unie. ‘Bel ons en we proberen u te helpen om kwesties op te lossen.’ Sandu zei blij te zijn met de steun van Nederland als een van de staten die betrokken was bij de oprichting van de unie.

Rutte, Hoekstra en Sandu spraken ook over de spanningen tussen Oekraïne en Rusland. Moldavië is een buurland van Oekraïne en in de afgescheiden regio Transnistrië in het grensgebied bevinden zich Russische militairen. Het bezoek van Rutte en Hoekstra duurde slechts enkele uren.

Diplomatieke oplossing

Net als in Kiev benadrukte Rutte in Chisinau dat hij vooral hoopt op een politieke en diplomatieke oplossing zodat sancties en eventuele militaire steun uit het Westen vermeden kunnen worden. ‘We hopen dat uw bezoek de vreedzame dialoog op gang zal brengen waar we allemaal op hopen’, aldus Sandu.

Na de ontmoeting met Sandu bezocht de Nederlandse delegatie het parlement. Parlementsvoorzitter Igor Grosu sprak daarbij steun uit voor de hervormingsagenda van de president. De avond werd afgesloten met een werkdiner met president Sandu en een aantal leden van het kabinet.