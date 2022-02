BMW-baas waarschuwt voor te snel afschrijven verbrandingsmotor

‘Voordat je zoiets zomaar binnen acht of tien jaar afschaft, moet je echt weten waar je mee bezig bent’, zei hij woensdag tijdens een bijeenkomst met politici in Beieren. Die Duitse deelstaat is economisch sterk afhankelijk van de auto-industrie en is de thuisbasis van zowel BMW als Audi.

Volgens Zipse zou het schadelijk zijn om zomaar afstand te doen van een technologie waarin men een wereldmarktpositie inneemt. Ook Alexander Dobrindt, een vooraanstaand lid van de politieke partij CSU, waarschuwde voor een eenzijdige focus op elektrische mobiliteit.

‘De verbrandingsmotor heeft decennialang bijgedragen aan de welvaart in Duitsland, heeft banen gecreëerd en heeft een toegevoegde waarde’, zei hij. ‘Dat mag niet eenzijdig om ideologische redenen worden opgegeven.’ In plaats daarvan riep hij op verbrandingsmotoren verder te ontwikkelen zodat ze schoner worden. Dat kan bijvoorbeeld door ze op synthetische brandstof te laten rijden, zo klonk het.