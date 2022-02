Hoog verzuim levert toenemende problemen op voor ziekenhuizen

In het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, Maastricht UMC+ en het St. Antonius Ziekenhuis, met diverse locaties in de regio Utrecht, ligt het ziekteverzuim nu rond de 10 procent, zo blijkt uit een rondgang van het ANP.

De ziekenhuizen houden rekening met verdere toename. ‘Zodra daar sprake van is, moet er geschoven worden met de roosters van verpleegkundigen. Dit bekijken we van dag tot dag’, laat een woordvoerster van het Maasstad weten. Omdat in Rotterdam de stijgende lijn al is ingezet, opent het Maasstad Ziekenhuis donderdag een tweede Covid-afdeling. Drie operatiekamers gaan tijdelijk dicht. ‘We hebben op dit moment voldoende personeel voor de acute en urgente zorg’, voegt de woordvoerster eraan toe.

Uitgestelde operaties

Specifiek van de verpleegkundigen en verzorgenden zit in Maastricht zelfs 14 procent thuis. Die uitval levert ‘een groot probleem’ op, maar het leidt volgens een woordvoerder nog niet tot heel veel uitgestelde operaties. ‘Mensen die normaal in de poliklinieken werken, kunnen bijvoorbeeld helpen op de verpleegafdelingen.’

Voor het St. Antonius is het verzuim het hoogste in drie maanden. ‘Daarnaast is er nog een categorie mensen die zich niet ziek meldt, maar bijvoorbeeld gebruikmaakt van mogelijkheden voor bijzonder of kortdurend zorgverlof, omdat bijvoorbeeld een klein kind van een personeelslid in quarantaine moet’, aldus de woordvoerder. ‘Alles bij elkaar missen we een hoop mensen, maar dat gaat nog niet ten koste van de zorgverlening’, zegt hij.

Tekort aan handen

Met een verzuim van 7,4 procent staat het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg en Waalwijk er iets beter voor. Toch is ook dat hoog voor het ETZ, zegt een woordvoerder. ‘Een tekort aan handen’ is volgens hem het gevolg. In hoeverre corona hier precies aan bijdraagt, is moeilijk te zeggen. ‘We registeren bij ziekte niet de oorzaak, dat mag ook niet.’

Los van besmettingen geldt ook nog steeds voor een deel van de mensen dat ze in quarantaine moeten. Wie geen klachten heeft en een boosterprik heeft gekregen, of recent is hersteld, hoeft dat niet meer.

Of een besmette patiënt vanwege Covid-19 is opgenomen of in de eerste plaats om een andere reden, zoals bij een fors deel het geval is, het resultaat voor ziekenhuizen is grotendeels hetzelfde. Besmette patiënten moeten geïsoleerd worden van anderen en dat kost capaciteit.