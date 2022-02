Topman nieuwszender CNN vertrekt na verzwegen affaire met collega

De 56-jarige Zucker zei dat hij fout was geweest om de relatie met de marketingdirecteur van het kanaal te verzwijgen. Hij erkende dat hij die meteen had moeten bekendmaken toen er officieel naar werd gevraagd, maar dat deed hij niet. "Ik had het mis. Daarom neem ik vandaag ontslag", aldus Zucker in een verklaring.

Hij had begin vorig jaar al de verwachting uitgesproken tegen het einde van dat jaar te vertrekken.

Zucker kwam bij CNN aan de leiding op een moment dat waarnemers zeiden dat de zender met een identiteitscrisis kampte. Zucker vernieuwde de programmering, aldus CNN zelf over het ontslag. Onder Zucker hanteerde CNN de slogan "feiten eerst", en beschuldigde de zender president Trump van leugens. Zucker werd zo een schurk voor Trump en een vaste boeman in de rechtse media, waarbij presentatoren van het concurrerende Fox hem venijnig aanvielen. "Het was allemaal het bewijs van Zuckers meer dan levensgrote status in de nieuwsbusiness" en van zijn invloed op bredere discussies in de Amerikaanse politiek, vindt CNN.