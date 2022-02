Ex-vrouw Bill Gates trekt eigen plan voor schenkingen vermogen

De ex-vrouw van voormalig Microsoft-topman Bill Gates gaat haar fortuin niet meer alleen weggeven via het goede doel dat zij samen met haar ex-man heeft. Melinda French Gates wil haar miljarden steeds vaker ook aan andere goede doelen schenken, schrijft zakenkrant Wall Street Journal op basis van ingewijden.

Bill Gates en Melinda scheidden vorig jaar. Daarbij gaven ze aan wel samen betrokken te blijven bij de Gates Foundation waarmee het koppel tot dan toe een groot deel van hun vermogen wegschonk. Die stichting heeft zo’n 50 miljard dollar, omgerekend ruim 44 miljard euro, te besteden. Mocht de samenwerking te moeilijk blijken, dan was afgesproken dat Melinda French Gates vertrekt uit het bestuur.

French Gates begon in 2015 al een eigen investeringsfonds met een filantropisch doel. Pivotal Ventures heeft als doel om ‘vernieuwende oplossing voor problemen waar vrouwen en families in de Verenigde Staten mee te kampen hebben’ door te voeren.

Het vermogen van French Gates is zo’n 11,4 miljard dollar, volgens cijfers van persbureau Bloomberg. Haar ex-man is 130 miljard dollar waard en is daarmee de op drie na rijkste mens ter wereld.