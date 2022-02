Metalenspecialist AMG gewild op lichtgroen Damrak

Beleggers in Amsterdam hebben de verhoogde winstverwachting van AMG positief ontvangen. De metalenspecialist schroefde de winstverwachting voor de tweede keer in korte tijd op, dankzij de hoge prijs van de voor elektrische auto’s belangrijke grondstof lithium. Met AMG voorop eindigde de MidKap duidelijk in de plus. De AEX boekt een minieme winst. Beleggers reageerden onder andere op nieuwe Europese inflatiecijfers.

De inflatie in het eurogebied liep in januari licht op tot 5,1 procent, van 5 procent in december. Vooraf werd juist gerekend op een afname tot 4,4 procent. Sinds de invoering van de euro stegen de prijzen niet zo hard als vorige maand. De druk op de Europese Centrale Bank om in te grijpen neemt toe nu het dagelijks leven in de eurozone steeds duurder wordt. Donderdag komt de ECB met een rentebesluit.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde een fractie hoger op 765,56 punten. De MidKap steeg 0,8 procent tot 1083,20 punten. De hoofdgraadmeter in Frankfurt sloot een fractie lager. Parijs won 0,2 procent en Londen 0,6 procent.

Aegon

Verzekeraar Aegon profiteerde van een koopaanbeveling door ING en was in de AEX de grootste stijger met een plus van 2,7 procent. Telecomconcern KPN en supermarktconcern Ahold Delhaize volgden met plussen tot 1,9 procent. Techinvesteerder Prosus sloot de rij met een min van 3,2 procent. Beleggers zijn ook in afwachting van de jaarcijfers van olie- en gasconcern Shell en die van het financiële concern ING die donderdag komen.

AMG klom 5,3 procent in de MidKap. De metalenspecialist is nog positiever geworden over de winst dit jaar, terwijl in december de verwachting ook al werd opgekrikt. Sindsdien zijn volgens het bedrijf de omstandigheden op de lithium-markt ‘significant verbeterd’. Vanwege de grote vraag naar elektrische auto’s is de prijs van lithium, een belangrijke grondstof voor de batterijen ervan, naar records gestegen.

Pharming

Op het Damrak was ook Pharming populair. De biotechnoloog steeg bijna 7 procent na positieve studieresultaten van het middel leniolisib, waarmee verschillende zeldzame immuunziekten behandeld moeten worden.

De euro was 1,1299 dollar waard, tegen 1,1244 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent minder op 87,36 dollar. Brentolie werd 0,7 procent goedkoper op 88,53 dollar per vat. Oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland hebben besloten door te gaan met de geleidelijke verhoging van hun olieproductie.