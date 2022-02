Voorzitter acute zorg: carnaval en meer versoepelen onverstandig

Ina Kuper, de waarnemend voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), maakt zich vanwege het hoge aantal coronabesmettingen grote zorgen over carnaval. ‘Het lijkt mij heel onverstandig als nu grote groepen hossende mensen bij elkaar komen’, zegt ze tegen het ANP. Ook met verdere versoepelingen van de coronamaatregelen zou zij ‘nog even wachten’ als ze het kabinet was.

Kuper voorziet dat de explosieve stijging van het aantal coronabesmettingen ook weer gaat leiden tot meer druk op de ziekenhuizen. Daarbij speelt ook nog het relatief hoge ziekteverzuim. ‘Dat is wel echt een toenemend probleem, niet alleen in de ziekenhuizen, maar in de hele maatschappij. Het percentage dat positief test is onder het zorgpersoneel net zo hoog als elders’, aldus de tijdelijke opvolger van Ernst Kuipers. Hij trad onlangs aan als minister van Volksgezondheid.

Op verpleegafdelingen is de afgelopen dagen al sprake van een duidelijke toename, zegt Kuper. Haar verwachting is dat die verder zal doorzetten. Ze wijst er ook op dat de uitstroom uit het ziekenhuis moeizamer wordt. ‘Het hoge aantal besmettingen geeft druk op de hele keten, dus ook op huisartsen, verpleeghuizen en de thuiszorg.’

Ingewikkelde vraag

In hoeverre de druk op de intensive cares zal toenemen door corona, is een ‘ingewikkelde vraag’, zegt Kuper, die tevens bestuurder is van Isala Klinieken, met vestigingen in onder meer Zwolle en Kampen. De afgelopen weken daalde het aantal ernstig zieke coronapatiënten op de ic’s juist scherp. Het Outbreak Management Team becijferde onlangs dat de kans op ic-opname met de omikronvariant van het virus ongeveer de helft lager is voor opgenomen coronapatiënten dan met de vrijwel verdwenen deltavariant.

Omikron is milder, maar de grote getallen bepalen uiteindelijk hoe druk de zorg het krijgt. ‘Naarmate meer mensen ziek worden, zal het aantal patiënten op de ic ook toenemen. We moeten het goed monitoren.’

Geen onderscheid

Die monitoring wordt gedaan door het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), waar Kuper ook voor spreekt. Het LCPS maakt geen onderscheid tussen mensen die vanwege Covid-19 zijn opgenomen en patiënten die eigenlijk om een andere reden in het ziekenhuis liggen. Een andere organisatie, stichting NICE, doet dat sinds kort wel.

In diverse ziekenhuizen, waaronder het Erasmus MC, is meer dan de helft van de patiënten met corona in de eerste plaats vanwege een andere aandoening opgenomen. Kuper zegt dat ze het wel belangrijk vindt om hier goed zicht op te houden. Maar: ‘Voor het werk van LCPS gaat het om de bezetting. Voor alle patiënten met corona gelden dezelfde maatregelen. Ze moeten in isolatie worden verpleegd, dat is zwaardere zorg. Mensen liggen alleen op hun kamer, artsen en verpleegkundigen moeten telkens beschermende kleding aantrekken’, legt de ziekenhuisbestuurder uit. ‘We kijken wel naar onze definities’, voegt ze eraan toe.