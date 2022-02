Advocaat omwonenden Tata Steel: onderzoek OM is geweldig nieuws

Advocaat Bénédicte Ficq noemt het woensdag ‘geweldig nieuws’ dat het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek gaat starten naar Tata Steel en Harsco. ‘Dit betekent dat vervuilers niet meer onverschillig kunnen blijven over de vervuiling die zij veroorzaken. Als er een gevaar is voor de volksgezondheid, dan ben je de sjaak en kun je dus een opsporingsonderzoek verwachten’, aldus Ficq.

In het strafrechtelijk onderzoek kijkt het OM naar het opzettelijk in de bodem, lucht of oppervlaktewater brengen van gevaarlijke stoffen door Tata Steel en Harsco. ‘Het wordt van alle kanten bekeken. Tata mag de borst natmaken’, verwacht Ficq.

Ficq had eerder aangifte gedaan namens zo’n 1100 omwonenden wegens het berokkenen van gezondheidsschade. In het onderzoek worden in elk geval ruim 800 van die aangiftes meegenomen.