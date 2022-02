NU’91: fraude mag niet leiden tot stoppen steun zorgmedewerker

Als er inderdaad is gefraudeerd met subsidies voor coronabanen in de zorg, zou dat schandalig zijn en moet dat grondig uitgezocht worden, zegt NU’91. Maar, zegt de beroepsorganisatie voor verzorgenden en verpleegkundigen erbij, ‘het is ook van belang dat zorgmedewerkers hier geen last van krijgen, opschorting mag niet leiden tot het uitblijven van ondersteuning, juist nu de druk op de zorg weer toeneemt’.