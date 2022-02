Media: VS sturen enkele duizenden militairen naar Oost-Europa

Tweeduizend militairen worden gestationeerd in Duitsland en Polen. Deze troepen zullen deze week vertrekken vanuit de Amerikaanse staat North Carolina, meldt The Wall Street Journal. Daarnaast is volgens deze krant besloten dat zo’n duizend soldaten die al in Duitsland zijn, naar Roemenië worden gestuurd.

Eerder werd al bekend dat 8500 Amerikaanse militairen in staat van paraatheid werden gebracht voor uitzending naar het oosten van Europa. Dat is het voor het geval dat de troepen snel nodig zijn, bijvoorbeeld bij een Russische inval in Oekraïne.

Het Westen vreest dat Rusland Oekraïne zal binnenvallen, omdat bij de grens zo’n 100.000 Russische militairen zouden zijn gestationeerd. Rusland ontkent dat er dergelijke plannen zijn maar eist wel veiligheidsgaranties. Het land wil dat NAVO-troepen Oost-Europa verlaten en dat Oekraïne nooit lid wordt van de NAVO. De VS en de NAVO hebben al gezegd niet met deze eisen in te zullen stemmen.