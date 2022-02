Partijen over flexibele bedenktijd: abortus blijft zorgvuldig

Ook als de bedenktijd voor een abortus wordt verkort, blijft het een zorgvuldig proces, zeggen de partijen die de wettelijke bedenktermijn willen aanpassen in een debat daarover in de Tweede Kamer. Nu is die periode nog vastgelegd op vijf dagen, maar VVD, D66, GroenLinks en PvdA willen deze vaste termijn loslaten. Dan kan een vrouw korter maar ook langer nadenken of ze daadwerkelijk over wil gaan tot abortus.

Andere partijen, waaronder coalitiepartijen ChristenUnie en CDA, zijn tegen het wetsvoorstel. Zij maken zich onder meer zorgen over kwetsbare vrouwen, die bij een kortere bedenktijd een minder overwogen keuze zouden maken. Zo wil CDA-Kamerlid Hilde Palland weten wat er gebeurt als de arts het gevoel heeft dat er iets ‘niet pluis’ is, bijvoorbeeld omdat de vrouw onder druk wordt gezet om een bepaalde keuze te maken.

Maar ook als de aangepaste wet wordt aangenomen, moeten abortusartsen vaststellen dat vrouwen niet gedwongen worden tot een keuze en dat die keuze weloverwogen is. Twijfelt de arts daaraan, dan wordt niet overgegaan tot de abortus, benadrukt PvdA-Kamerlid en mede-indiener van het initiatiefwetsvoorstel Attje Kuiken. Corinne Ellemeet (GroenLinks) wijst erop dat de abortusarts volgens de aangepaste wet een verantwoordelijkheid heeft vast te stellen dat de vrouw een ‘weloverwogen en zorgvuldige’ keuze maakt, zoals nu ook al het geval is. Jan Paternotte (D66) zegt dat de vaste termijn van vijf dagen niet per se bijdraagt aan deze overwogen keuze, maar goede gesprekken en begeleiding wel.

Belangrijke stap vooruit

Het is aannemelijk dat de wet het haalt. Vanaf dan bepaalt de arts in overleg met de vrouw hoelang de bedenktijd wordt. De abortus kan al op dezelfde dag plaatsvinden als het gesprek, maar ook hier moet eerst over gesproken worden, benadrukken de indieners.

De standpunten over abortus in de Tweede Kamer zijn al lange tijd vrijwel onveranderd. Kuiken vindt de huidige wet ‘bevoogdend en betuttelend’ en Paternotte noemt de wijziging een ‘belangrijke stap vooruit’. Maar conservatieve partijen verzetten zich tegen het wetsvoorstel. Het CDA en de ChristenUnie ‘missen de balans tussen de autonomie van de vrouw en de rechten van het ongeboren leven’, zeiden ze tijdens het debat.

In de regeringscoalitie van VVD, D66, CDA en CU zijn medisch-ethische onderwerpen een zogeheten ‘vrije kwestie’. Dat betekent dat ieder Kamerlid een eigen afweging maakt tijdens de stemming en niet de lijn van de fractie hoeft te volgen. Naar verwachting wordt volgende week over de wet gestemd.