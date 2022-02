Europese Commissie komt met strategie voor standaarden

Europa moet sneller geharmoniseerde standaarden vastleggen voor allerlei producten en diensten. Dat is niet alleen nodig vanwege nieuwe technologieën en de snelle digitalisering van de samenleving, maar ook om een grote concurrent als China voor te zijn. De EU moet ook zorgen dat voor afspraken over gevoelige zaken als de opslag van persoonsgegevens Europese normen gelden, stelt de Europese Commissie.

Er zijn letterlijk duizenden standaardregels, afspraken en normen die het dagelijks leven raken. Zoals veiligheidsnormen voor fietsen of speelgoed, de standaardafmeting van de breedte voor deuren in nieuwe woningen, milieueisen voor allerlei producten of wifi-frequenties waardoor mobiele apparaten met elkaar kunnen communiceren.

De standaarden zijn niet alleen nodig voor een naadloze handel op de eengemaakte Europese Markt maar kunnen ook internationaal de toon zetten. Zo is het A4’tje de standaard in Europa en Japan, maar gebruiken bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Canada en Mexico een ander standaardformaat.

Strategisch belang

Eurocommissaris Thierry Breton (Interne Markt): ‘Technische standaarden zijn van strategisch belang. Europa’s technologische autonomie, de mogelijkheid om onze afhankelijkheid van anderen te verminderen en de bescherming van Europese waarden hangen af van ons vermogen om een ​​wereldwijde koploper in het zetten van standaarden te zijn.’ Het dagelijks EU-bestuur presenteert daarom een Strategie voor Standaarden.

Met de komst en verwachte groei van onder meer elektrische auto’s, kunstmatige intelligentie, het gebruik van waterstof in de industrie en chips in allerlei toepassingen wil Breton het standaardisatieproces verbeteren en het concurrentievermogen van de EU vergroten. Er moet bijvoorbeeld meer wisselwerking komen met onderzoekers. Ook stelt de commissie voor beslissingen over nieuwe standaarden meer af te stemmen met ‘gelijkgestemden’, zoals de Verenigde Staten.