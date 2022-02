RIVM mist 104.000 positieve coronatests, achterstand stijgt

Het aantal positieve coronatests dat nog niet is geregistreerd, is woensdag toch weer opgelopen. De achterstand is gestegen van 81.000 naar 104.000 bevestigde besmettingen. De computersystemen kunnen het hoge aantal nieuwe gevallen niet verwerken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD’en werken aan een oplossing en waren er in de afgelopen twee dagen in geslaagd om netto 50.000 achterstallige positieve tests alsnog te registreren.