Poetin naar opening Spelen om banden aan te halen met Xi

De topontmoeting tussen de wereldleiders komt op een gevoelig moment. In aanloop naar het prestigieuze sportevenement in China groeit de vrees dat Rusland een invasie aan het voorbereiden is van Oekraïne. De Russen hebben een grote troepenmacht samengetrokken aan de grens met dat Oost-Europese land.

Rusland ontkent dat het plannen heeft voor een inval en maakt juist het Westen verwijten. Dat zou onvoldoende tegemoet komen aan zorgen over de nationale veiligheid van Rusland. De Russische regering voelt zich bedreigd door de uitbreiding van de NAVO en eist garanties dat Oekraïne geen lid kan worden van dat militaire bondgenootschap.

Lunch

Poetin haalt ondertussen de banden aan met China. Hij was er vroeg bij toen hij in september aankondigde persoonlijk naar de Spelen in Beijing te komen. Xi maakte later duidelijk uit te kijken naar de ontmoeting met de Russische president. Het Kremlin heeft inmiddels bekendgemaakt dat de leiders vrijdag met elkaar lunchen. Poetin gaat ook naar de openingsceremonie van de Spelen.

De Russische leider neemt een zware delegatie mee. Tijdens zijn bezoek is er ook topoverleg over economische samenwerking tussen de buurlanden. Een adviseur van Poetin zei dat wordt gekeken naar het opzetten van een gezamenlijke financiële infrastructuur die sanctiebestendig is. Ook zouden deals worden voorbereid die betrekking hebben op de handel in aardgas.