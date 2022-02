Rutte en Hoekstra bezoeken Moldavië

Mark Rutte en Wopke Hoekstra zijn in Moldavië aangekomen voor een kort bezoek. De twee spreken eerst met president Maia Sandu. Een ontmoeting met de premier Natalia Gavrilița gaat niet door omdat zij besmet is met het coronavirus.

Rutte en Hoekstra gaan eerst langs bij Sandu op het presidentieel paleis voor een gesprek. Daarna gaan ze naar het parlementsgebouw, waar ze ontvangen worden door parlementsvoorzitter Igor Grosu. Het werkdiner met de minister-president kan door de ziekte van Gavrilița niet doorgaan. In plaats daarvan schuift de president aan. Ook zal een aantal ministers mee-eten.

Het bezoek aan Moldavië volgt op een werkbezoek van nog geen 24 uur aan Oekraïne dat eerder woensdag werd afgerond. Het land is een buurland van Oekraïne. In de afgescheiden regio Transnistrië, dat tussen Moldavië en Oekraïne in ligt, is een onbekend aantal Russische militairen gestationeerd.

Het land kondigde vorige week de energienoodtoestand af omdat het een gasrekening van omgerekend 55 miljoen dollar aan het Russische gasbedrijf Gazprom niet kon betalen. De Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen noemde dat een poging om de hervormingsgezinde regering te intimideren. De Russische president Vladimir Poetin zegt dat het een puur zakelijk conflict is.