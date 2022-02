Migranten door kou gestorven aan Turks-Griekse grens

‘Twaalf van de 22 migranten die zijn teruggestuurd door Griekse grenseenheden, ontdaan van hun kleren en schoenen, zijn doodgevroren’, meldt minister Süleyman Soylu op Twitter. Bij dat bericht zijn foto’s bijgevoegd van lichamen op de grond, gemaakt bij een grensovergang. Daar was het volgens het een lokaal weerbureau 2 graden Celsius. Ook regende het.

Elf migranten waren al overleden toen ze werden gevonden. Een twaalfde persoon overleed in het ziekenhuis. Het is niet bekend welke nationaliteit ze hadden. Turkije vangt naar schatting circa 5 miljoen vluchtelingen en migranten op, met name uit Syrië. De regering in Ankara vindt dat de EU niet voldoende doet om Turkije daarin te steunen.

Illegale pushbacks

Minister Soylu uitte in zijn tweet kritiek op de Europese Unie, die is volgens hem ‘onverbiddelijk, zwak en ontdaan van menselijke gevoelens’. Ook omschreef hij de Griekse grensdiensten als ‘misdadigers tegen slachtoffers’.

Ankara en mensenrechtenorganisaties menen dat Griekenland zich schuldig maakt aan zogeheten illegale pushbacks. Volgens de Turkse grenswacht hebben de Grieken vorig jaar meer dan 15.000 migranten teruggestuurd. In 2021 werden vijftien lichamen van migranten gevonden. Athene zegt zich aan de internationale afspraken te houden en de EU-grenzen te beschermen.