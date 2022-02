Kanselier Oostenrijk belooft: geen geheime coalitieafspraken meer

De Oostenrijkse kanselier Karl Nehammer belooft geen geheime deals meer te maken in toekomstige coalities. Onlangs kwamen verborgen afspraken aan het licht tussen de regerende conservatieve Oostenrijkse Volkspartij (ÖVP) en coalitiepartners. Hierin werden bijvoorbeeld functies verdeeld of beleidsafspraken gemaakt.

Nehammer staat achter de banenverdeling, maar hij vindt wel dat dit openbaar had gemoeten. Het gaat onder meer om posities in gerechtshoven en de centrale bank van Oostenrijk. De kanselier zegt tegen de krant Kronen Zeitung dat het duidelijk moet zijn ‘dat geheime afspraken het vertrouwen in de politiek schaden’.

De afspraken zijn afkomstig uit de coalitie van 2017 tot 2019, met de ÖVP en de rechts-populistische FPÖ, en uit de huidige coalitie van de ÖVP met de Groenen. Voor de laatstgenoemde partij liggen de notities erg gevoelig, omdat de Groenen zich openlijk hard maken voor transparantie.

Hoofddoeken

De ÖVP en de Groenen maakten onder meer in het geheim afspraken over een verbod op hoofddoeken voor vrouwelijke docenten. Dit was niet opgenomen in het officiële regeerakkoord. De afspraken waren deels geschreven door de omstreden voorganger van Nehammer, Sebastian Kurz.

Oostenrijk heeft in politieke zin moeilijke jaren achter de rug. Oud-kanselier Kurz ligt onder vuur omdat hij in 2016 overheidsgeld zou hebben gebruikt om opiniepeilingen te manipuleren. Hij trad in oktober 2021 af.