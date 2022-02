Rutte en Zelenski houden zich op de vlakte over wapenhulp

Nederland is bereid Oekraïne te helpen bij de bestrijding van cyberaanvallen. Premier Mark Rutte heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski dit aanbod gedaan. Over andere wapenhulp bleven beide leiders op de vlakte.

Rutte sprak woensdagmorgen met Zelenski in Kiev. Tijdens een gezamenlijke persconferentie verklaarde Rutte dat alles gedaan moet worden om de ‘gevaarlijke situatie’ aan de grens tussen Oekraïne en Rusland te de-escaleren. Intussen beloofde hij Oekraïne te steunen waar mogelijk.

De veiligheidssituatie was het belangrijkste onderwerp van gesprek, zei Zelenski. Hij wilde niet ingaan op de wapenhulp die zijn land aan Nederland heeft gevraagd. Hij wilde alleen kwijt dat het belangrijk is dat zijn land wapens krijgt voor zelfverdediging.

Handelsbetrekkingen

Het kabinet heeft eerder gezegd ‘welwillend’ te staan tegenover wapenhulp aan Oekraïne. Er wordt momenteel onderzocht wat Nederland kan leveren. Ook worden gewonde Oekraïense militairen in Nederland geholpen met revalideren. Dat gebeurde al en wordt voortgezet.

Premier Rutte waarschuwde opnieuw dat agressie van de zijde van Rusland ‘serieuze gevolgen’ zal hebben. In Europa wordt onderhandeld over een fors sanctiepakket, al staan de neuzen van alle lidstaten van de EU nog niet dezelfde kant op.

Verder kwamen in het overleg ook de handelsbetrekkingen en de vliegramp MH17 aan de orde. Beide landen willen de economische banden aanhalen. De handel is de afgelopen vijf jaar ondanks de moeilijke omstandigheden verdubbeld, aldus Rutte. In het dossier MH17 werken beide landen intensief samen.