Kapitein en stuurman stuurloos geraakt schip weer vrij

De kapitein en eerste stuurman van het maandag stuurloos geraakte vrachtschip Julietta D zijn weer op vrije voeten. Het tweetal is nog wel verdachte in de zaak, meldt een woordvoerder van de politie. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd, of er strafbare feiten zijn gepleegd en of er iets verwijtbaars is gebeurd.