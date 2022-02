Poetin bereid ook met ‘volslagen verwarde figuren’ te praten

President Vladimir Poetin van Rusland is indien noodzakelijk ook bereid met ‘volslagen verwarde figuren’ in gesprek te gaan. Dit heeft het Kremlin laten weten kort voor een gepland telefoongesprek met de Britse premier Boris Johnson over de conflicten over Oekraïne. Dat zou eigenlijk maandag zijn, maar Johnson moest het uitstellen vanwege de politieke perikelen rond het schandaal ‘partygate’, de borrels en feestjes in Engelse regeringscentra tijdens strenge lockdowns.