Gebiedsverbod imam Jneid voor Haagse wijken onterecht verlengd

De omstreden imam Fawaz Jneid heeft in augustus 2019 ten onrechte een nieuw gebiedsverbod voor de Haagse wijken Transvaal en Schilderswijk gekregen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft niet goed uitgelegd waarom het nodig was om hem uit de buurten te weren. Dat oordeelt de Raad van State woensdag.

Jneid kreeg in augustus 2017 een verbod om in de twee wijken te komen. Dat gebeurde na gebedsdiensten in een boekwinkel in Transvaal. Het verbod gold aanvankelijk voor zes maanden en is sindsdien meerdere keren verlengd, onder meer in augustus 2018 en in februari en augustus 2019.

De verlengingen uit augustus 2018 en februari 2019 zijn volgens de Raad van State terecht. Jneid was toen ‘nog altijd actief bezig met het verspreiden van zijn gedachtegoed’ en ‘richtte zich nog altijd op een publiek in de Schilderswijk en Transvaal’. Tientallen mensen uit die wijken hadden zich aangesloten bij jihadistische groepen in onder meer Syrië. Door de aanwezigheid van Jneid en de terugkeerders mocht de minister ‘vrezen dat andere personen in deze wijken zouden radicaliseren en de conclusie zouden trekken dat zij de gewapende strijd moesten aangaan’.

Dat ligt anders bij de verlenging uit augustus 2019. Bij dat besluit heeft de minister niet aangetoond dat Jneid zich ‘nog altijd richtte op publiek in de Schilderswijk en Transvaal’, oordeelt de Raad van State. Bovendien heeft de minister niet duidelijk gemaakt waarom er toen ‘een reëel risico’ zou zijn dat buurtbewoners door de aanwezigheid van Jneid de gewapende strijd zouden kunnen aangaan.

Voor Jneid heeft het oordeel van de Raad van State niet direct gevolgen. Het gebiedsverbod is later nog een paar keer verlengd, maar die besluiten zijn ruim een jaar geleden teruggedraaid door de rechtbank in Den Haag.