Steeds meer Tories willen stemming over toekomst Johnson

Het premierschap van Johnson loopt gevaar door het zogenoemde partygate-schandaal. Er komen steeds weer nieuwe berichten naar buiten over feestjes met overheidspersoneel tijdens coronalockdowns. Zo schreef de krant The Guardian dinsdag dat de premier tijdens een lockdown een afscheidsfeestje bijwoonde waar de prosecco rijkelijk vloeide.

De oppositie eist al langer dat Johnson opstapt, maar heeft geen meerderheid in het Lagerhuis. Daar heeft de Conservatieve Partij van de premier het voor het zeggen. Hij loopt daardoor vooral het risico dat boze partijgenoten besluiten hem te vervangen als partijleider. Dan moet hij ook als regeringschef plaatsmaken voor een partijgenoot zonder dat nieuwe verkiezingen worden gehouden.

Onvermijdelijk

Om een stemming over zijn positie aan te vragen, is de steun nodig van 15 procent van de conservatieve parlementariërs. Dat betekent dat minstens 54 partijgenoten van de premier een brief moeten sturen naar het zogeheten 1922 Committee van de partij. Sky News bericht dat al een ‘handjevol’ brieven is verstuurd, maar het exacte aantal is alleen bekend bij de voorzitter van het comité.

Ellwood noemt het ‘onvermijdelijk’ dat uiteindelijk de grens van 54 brieven wordt gehaald. Hij roept Johnson op dat niet af te wachten en zelf om een vertrouwensstemming te vragen. ‘Het is tijd om dit definitief op te lossen, zodat de partij het land weer kan gaan besturen.’

De conservatieve parlementariër Peter Aldous had een dag eerder al schriftelijk het vertrouwen opgezegd in Johnson. Hij zei onomwonden dat de premier moet opstappen en verwacht niet dat Johnson dat ooit vrijwillig gaat doen. Aldous vertelde de BBC dat hij door zijn kiezers is aangesproken op de affaire en tot het inzicht is gekomen dat er ‘geen weg terug’ meer is.