Advocaten: Maxwell kreeg geen eerlijk proces door jurylid

Maxwell is eind vorig jaar schuldig bevonden aan het ronselen van jonge vrouwen om misbruikt te worden door de steenrijke Jeffrey Epstein. Een jurylid in haar zaak gaf vervolgens meerdere interviews. Hij noemt zich Scotty David en zou zelf het slachtoffer zou zijn geweest van seksueel misbruik. Het jurylid zou zijn eigen ervaringen hebben gebruikt om juryleden te overtuigen die twijfelden aan de schuld van Maxwell.

Na die interviews ontstond discussie over de vraag of het jurylid in aanloop naar het proces een vragenformulier goed had ingevuld. Een jury moet in de VS oordelen over de vraag of een verdachte schuldig is. Kandidaten voor de jury moeten eerst vragen beantwoorden, zodat beoordeeld kan worden of ze wel voldoende objectief zijn. Op het formulier stond ook een vraag over seksueel misbruik.

De advocaten van Maxwell hebben bij de rechter geklaagd dat hun cliënt door toedoen van het jurylid geen eerlijk proces heeft gehad. Ze vinden dat de rechtszaak overgedaan moet worden. Als de rechter dat verzoek afwijst, hoort Maxwell naar verwachting in juni welke straf ze krijgt.