Rutte bespreekt oplopende spanningen met premier Oekraïne

Premier Mark Rutte heeft in Kiev overleg gevoerd met zijn Oekraïense ambtgenoot Denys Sjmychal. Het belangrijkste onderwerp van gesprek was de oplopende spanningen met Rusland. Daarbij sprak Rutte de hoop uit dat de situatie weer zou afkoelen en de sancties die voorbereid worden niet nodig zullen blijken. ‘Er is nog hoop dat de kalmte zal overwinnen.’

Rutte zei aan het begin van de ontmoeting tegen Sjmychal niet te willen speculeren over een verdere escalatie van het conflict. Wel betuigde hij expliciet zijn steun aan Oekraïne. ‘U heeft vrienden over de hele wereld, dat weet u.’ Een openlijke steunbetuiging is een van de belangrijkste redenen voor dit bezoek.

Toen enkele maanden geleden de afspraak werd gemaakt voor deze ontmoeting, zag de wereld er nog anders uit, bracht Rutte in herinnering. Aanvankelijk was het plan om het te hebben over de economische banden tussen Nederland en Oekraïne en om de regering van het land te bedanken voor zijn rol in de afwikkeling van de ramp met vlucht MH17.

Tijdens een gesprek op de Nederlandse ambassade in Kiev heeft Rutte eerder op de woensdag ook gesproken met leden van het Joint Investigation Team (JIT), die de rechtszaak tegen de verdachten in die zaak hebben voorbereid. Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra sprak met zijn Oekraïense ambtgenoot Dmytro Koeleba. Er staat onder meer nog een ontmoeting met president Volodimir Zelenski op de agenda.