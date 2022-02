Metalengroep AMG wint op Damrak na verhoging winstverwachting

AMG werd woensdag flink hoger gezet op de Amsterdamse beurs. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat de metalengroep voor de tweede keer in korte tijd de winstverwachting heeft opgeschroefd. Verder werd vooral uitgekeken naar het inflatiecijfer van de eurozone over januari. De inflatie zit al geruime tijd in de lift en beleggers zijn benieuwd in welke mate de stijging van het algemene prijspeil zich voortzet.

AMG won 7 procent in de MidKap. De metalenspecialist is nog positiever geworden over de winst dit jaar dankzij de hoge prijs voor lithium, een zeer belangrijke grondstof voor batterijen in elektrische auto’s. In december werd de verwachting ook al opgekrikt. Sindsdien zijn volgens het bedrijf de omstandigheden op de lithium-markt ‘significant verbeterd’. Vanwege de grote vraag naar elektrische auto’s is de prijs van lithium naar records gestegen.

Pharming steeg bijna 8 procent na positieve studieresultaten van het middel leniolisib, waarmee de biotechnoloog verschillende zeldzame immuunziekten wil behandelen. Het bedrijf kondigde tevens aan in het tweede kwartaal te willen starten met het indienen van de wereldwijde aanvragen voor registratie van het middel bij toezichthoudende instanties.

Chipbedrijven

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent hoger op 769,59 punten. De MidKap klom 0,9 procent tot 1084,38 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,5 procent.

De chipbedrijven ASMI, ASML en Besi behoorden opnieuw tot de sterkste stijgers in de AEX, met winsten tot 2,5 procent. Verzekeraar Aegon profiteerde van een koopaanbeveling door ING en won 1,5 procent. Olie- en gasconcern Shell sloot de rij met een min van 0,8 procent.

Fagron

Fagron (plus 3,6 procent) kondigde een overname aan. De toeleverancier aan apotheken heeft zijn Amerikaanse branchegenoot Letco Medical gekocht voor zo’n 30 miljoen euro. Ook heeft het bedrijf 80 procent van zijn divisie die op basis van contracten diensten levert aan bedrijven in de consumentengezondheidszorg en detailhandel in de Verenigde Staten, verkocht aan een syndicaat.

Buiten het Damrak kwamen onder meer het Britse telecomconcern Vodafone (plus 2 procent), de Zwitserse farmaceut Novartis (min 3 procent) en de Spaanse bank Santander (min 1,5 procent) met resultaten.

De euro was 1,1286 dollar waard, tegen 1,1244 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 88,30 dollar. Brentolie werd ook 0,1 procent duurder, op 89,23 dollar per vat.