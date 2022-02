Aandacht voor inflatie eurozone en banenrapport ADP op Damrak

Beleggers op de Amsterdamse beurs kijken woensdag onder meer uit naar de inflatiecijfers van de eurozone. De inflatie zit al enige tijd flink in de lift en kwam in december in het eurogebied uit op 5 procent. De grote vraag is in hoeverre de stijging van het algemene prijspeil in januari heeft doorgezet. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bleek alvast dat de inflatie in Nederland op basis van de Europese geharmoniseerde methode afgelopen maand flink is opgelopen tot 7,6 procent.