Sony profiteert van succesfilm Spider-Man: No Way Home

Het Japanse techconcern Sony heeft de afgelopen periode geprofiteerd van het enorme succes van Spider-Man: No Way Home. De film kwam in december in de bioscoop en is nu al een van de best bezochte titels ooit. In Nederland is Spider-Man: No Way Home ook na de heropening van de bioscopen een grote hit gebleven.

Vorige week liet Sony nog weten dat de film al 1,5 miljard euro heeft opgebracht. Mede daardoor viel de winst van het Japanse concern een stuk hoger uit dan analisten in doorsnee hadden verwacht. Sony boekte in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar, dat liep tot eind december, een nettowinst van 346 miljard yen (2,7 miljard euro). Dat is 11 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg met 13 procent naar meer dan 3 biljoen yen (23 miljard euro). Het bedrijf heeft de verwachtingen voor het hele boekjaar, dat tot eind maart loopt, ook opgeschroefd.

Met de nieuwste spelcomputer van Sony, de PlayStation 5, gaat het minder goed. Sony blijft kampen met een tekort aan chips en problemen in de toeleveringsketen waardoor het niet zoveel consoles van de nieuwste generatie kan maken als het zou willen. Het techbedrijf heeft de verwachte verkoopcijfers van de spelcomputer voor het lopende boekjaar verlaagd. De PlayStation 5 is al sinds zijn debuut in november 2020 schaars. Eerder werd al bekend dat Sony ook dit jaar nog de voorganger, de PlayStation 4, blijft maken.

Daarnaast maken beleggers zich zorgen dat Sony voorbij wordt gestreefd door Microsoft. De grote concurrent en producent van de Xbox-console sloeg toe met de overname van ontwikkelaar Activision Blizzard voor ruim 61 miljard euro. Dat is de maker van onder meer Call of Duty. Microsoft zou zeker drie nieuwe Call of Duty-games uit willen brengen voor de PlayStation van Sony. Maar het is mogelijk dat het Amerikaanse techconcern de games exclusief houdt voor zijn Xbox en voor de pc.

Sony reageerde deze week met een eigen overname. Het bedrijf heeft videogamesontwikkelaar Bungie overgenomen voor 3,2 miljard euro. Het is zeker niet voor het eerst dat Sony een gamestudio inlijft, maar de overname is voor de Japanners veruit de grootste in de afgelopen tien jaar. Bungie heeft jarenlang de Halo-reeks voor Microsoft ontwikkeld en is de studio achter het populaire schietspel Destiny 2. Met die game wil Sony de concurrentie aangaan met Call of Duty.