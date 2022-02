Beleggers benieuwd naar effecten van kritiek op Spotify

Beleggers zullen bij het presenteren van de handelsupdate van de Zweedse streamingdienst Spotify benieuwd zijn naar het effect van de kritiek die het muziek- en podcastplatform de laatste weken over zich heen heeft gekregen. Grote muzieknamen kondigden aan hun muziek te verwijderen als het platform niet een voor de dienst exclusieve podcastdeal met comedian Joe Rogan zou opdoeken. Volgens de muzikanten en andere critici zou Rogan desinformatie over het coronavirus verspreiden.

Onder meer de Canadese zanger Neil Young en de Amerikaanse singer-songwriter Joni Mitchell kondigden aan hun liedjes te willen verwijderen. Daar sloten Graham Nash, voormalig collega van Young in Crosby, Stills, Nash & Young en soulzangeres India Arie zich bij aan. Honderden artsen en wetenschappers beklaagden zich in een open brief aan Spotify ook al over een specifieke aflevering van The Joe Rogan Experience.

Door de ontstane onrust kelderde de marktwaarde van het bedrijf met ruim 2 miljard dollar. Volgens Spotify heeft het bedrijf sinds het begin van de pandemie al meer dan 20.000 podcastafleveringen verwijderd met betrekking tot Covid-19, zei een woordvoerder van Spotify eerder tegen The Washington Post. Rogan gaf aan meer onderzoek te zullen doen.

Ook de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben aan Spotify gevraagd actie te ondernemen tegen desinformatie. Harry en Meghan hebben een deal gesloten met Spotify om podcasts te gaan maken voor het bedrijf. Het koppel zou al in april vorig jaar contact hebben gehad met het platform om hun bezorgdheid over de gevolgen van desinformatie op de streamingdienst kenbaar te maken.

Op de resultaten van Spotify over afgelopen jaar zal de controverse weinig effect hebben gehad. Het boekjaar van Spotify liep tot eind december, Young kwam pas eind vorige maand met zijn kritiek.